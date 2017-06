Havyard med ny trålar-kontrakt

- Fartøyet, eit Havyard 554, er designa av Havyard Design & Solutions i tett samarbeid med kunden, og er 17 meter breidt og 74,5 meter langt, opplyser kosnernet i ei pressemelding.

Kunden er det danske reiarlaget Baffin Fisheries. Partane har som målsetting å inngå effektiv kontrakt i løpet av august 2017, med planlagt levering av fartøyet i april 2019.

Havyard-konsernet, som er kontrollert av Per Sævik og familien, har arbeided for å kome inn i trålarmarknaden. Konsernsjef Geir Johan Bakke meiner den nye kontrakten viser at Havyard er i ferd med å stadfeste sin posisjonen også i dette segmentet.