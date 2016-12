Deler av forsikringen kan ryke hvis du er uforsiktig med fyrverkeriet

– Hvor mye erstatningen blir redusert med, kan variere etter graden av uaktsomhet. Det er noe som blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Men er skaden stor på hus eller leilighet, kan det fort bli snakk om hundretusener av kroner. Det er en kjip start på 2017, sier Arvid Steen, pressekontakt i Tryg Forsikring.

Han trekker fram et eksempel som illustrerer skillet mellom alvorlig og lettere uaktsomhet:

– Dersom du er sørpe full og tenker at det er en god idé å fyre opp et rakettbatteri i stua, kan du nok miste deler av erstatningen. Men dersom du er full og fyrer opp en rakett på en parkeringsplass og den tilfeldigvis blir tatt av vinden, er saken en helt annen, opplyser han til NTB.

Proporsjonalt med promille

Nettopp dette med alkohol opplever forsikringsselskapet som en hoveddriver for det som er et hopp i skadestatistikken ved årsskiftet.

Ofte er det brann og personskader forårsaket av overstadig berusede mennesker kombinert med høy promille som er gjengangere.

– Skadestatistikken øker proporsjonalt med promillen. Heldigvis ser vi mindre av disse idiot-tingene folk gjorde tidligere, så de siste årene har folk blitt flinkere og skademeldingene er på vei nedover, sier Steen.

Ikke i lomma

Han føler likevel at det er nødvendig å komme med noen gode råd til dem som ikke ønsker at nyåret skal få en dyr start.

– Det vanligste er vel kanskje at folk skyter opp rakettene fem meter unna hageveggen, og så flyr den inn i stua, sier han, og oppfordrer folk til å unngå dette.

Tryg anbefaler også en del andre forholdsregler på nyttårsaften, blant annet at man ikke bør oppbevare fyrverkeri i lomma, samt at man låser løse gjenstander som sykler, slik at fulle «nyttårsranglere» som ikke får taxi, rapper dem.

– Hjemmelaget eller ulovlig fyrverkeri kan også føre til avkortet erstatningsutbetaling, opplyser forsikringsselskapet.