Blandede reaksjoner på statsministerens nyttårstale

Statsminister Erna Solberg (H) brukte nyttårstalen til å hylle enkeltmennesker som våger å stikke seg fram, tenke nytt og sprenge grenser, og trakk fram fem personer som hver på sitt vis har inspirert henne i året som har gått.

Statsministeren nevnte ikke flyktningkatastrofen i Midtøsten, krigen i Syria, det amerikanske presidentvalget, de mange terroranslagene rundt om i verden eller den britiske EU-avstemningen med ett ord i nyttårstalen.

Ikke imponert

Talen imponerte ikke mange av hennes politiske motstandere. Marit Arnstad (Sp) mener at Solberg hadde en enkel analyse av internasjonalt samarbeid og handel.

– Det er ingen av oss som er imot handel og internasjonalt samarbeid, men det foregår en debatt om internasjonale forskjeller, og om forholdet mellom fri handel og rettferdig handel, sier Arnstad, som mente at talen var på grensen til naiv, ifølge NRK.

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og SVs Audun Lysbakken reagerer på at Solberg unngikk å snakke om klimapolitikk. Støre synes det er merkelig at hun knapt nevnte innsatsen for å kutte norske klimautslipp.

– Det er en formidabel oppgave for alle deler av samfunnet og hadde fortjent større oppmerksomhet i nyttårstalen for 2017, mener Støre.

Her får han støtte fra Lysbakken, som mener at talen viste at regjeringen ikke er særlig opptatt av klimapolitikk.

– Solberg nevner så vidt en av vår tids store utfordringer – arbeidet med å kutte utslipp for å bekjempe klimaendringene – i en bisetning, det bekymrer meg. Norske utslipp har begynt å øke igjen under hennes regjering, mener Audun Lysbakken.

Skatt og store forskjeller

Støre mener Solberg glapp når det gjaldt å snakke om de store oppgavene.

– Det er synd at Høyre og Frps politikk ikke bidrar til å skape de private arbeidsplassene hun så riktig hyller. I privat sektor er det nå 17.000 færre jobber enn det var for to år siden. Andelen som ikke er i arbeid i 2016 ligger an til å bli den høyeste på over 20 år, sier Støre i en kommentar til NTB.

Audun Lysbakken mener det er påfallende at statsministeren lot være å si noe om de økende forskjellene i samfunnet.

– Det viser hvor lite bekymret regjeringen er for at ulikheten vokser. Hvis forskjellene får fortsette å vokse, vil de undergrave det beste i det norske samfunnet, fellesskapet vårt og tilliten mellom folk, mener SV-lederen.

Positive

En positiv stemme kommer fra regjeringens støtteparti Venstre. Nestleder Terje Breivik mener det er veldig bra at statsministeren løfter fram og gir honnør til de som skaper arbeidsplasser og som sørger for teknologiske fremskritt i forskningen.

– Deres innsats for økt verdiskapning og flere arbeidsplasser er avgjørende for at vi skal bevare og videreutvikle det fellesskapet og den velferdsstaten vi alle er så glad i. Det å få flere i arbeid er uten tvil den viktigste nøkkelen til å forebygge ulikhet og bekjempe fattigdom, sier Breivik i en kommentar.

Venstre ønsker spesielt at regjeringen trapper opp kampen mot økende fattigdom blant barn.