Kvinne fra Sunnmøre omkom i kollisjon på E39 i Halsa

Kvinnen ble fløyet til St. Olavs hospital etter kollisjonen, men klokka 22.30 ble hun bekreftet omkommet.

– De tre involverte ble fraktet til St. Olavs hospital etter kollisjonen. De to andre har ikke alvorlig skader, opplyser operasjonsleder ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Jan Helge Kjøl til smp.no søndag kveld. Kvinnen, som opprinnerlig er fra Sunnmøre, er bosatt i Trondheim.

Det var to biler involvert i kollisjonen og Kjøl forteller at grunnlaget for ulykka fortsatt er uklar.

– Ulykkesgruppa fra Statens Vegvesen er på stedet og tar friksjonsmålinger og gjør andre undersøkelser, men foreløpig vet vi ikke hva som har forårsaket dette, sier han.

Til sjukehus med luftambulanse

Kjøl opplyser at det er snakk om en møteulykke. En bil skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Han sier det var to personer i den ene bilen og kun fører i den andre.

– Luftambulansen har tatt med seg en person fra ulykkesstedet. En kvinne som har kritiske skader er fløyet til St. Olavs hospital, sa han søndag ettermiddag.

De to andre involverte er fra henholdsvis Romsdal og Trondheim.