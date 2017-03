Mannen er tidligere dømt i en terrorsak og sies å være en venn av en av mennene som sto bak selvmordsaksjonene i Brussel i mars i fjor.

Han ble pågrepet etter at politiet sperret av store deler av Brussel på grunn av mistanke om at mannen planla en terroraksjon med gassflasker.

Politiet sier at han ble løslatt etter at det viste seg at gassflaskene var til eget bruk, slik han selv opplyste.