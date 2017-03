Helgesen under angrep fra alle kanter

Helgesen foreslo fredag å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.

– Det er ikke mulig med mer forvaltning, særlig innenfor ulvesonen, uten en lovendring, sa statsråden.

Men i Stortinget venter det trøbbel for Helgesen. Venstre slår fast at det strider mot samarbeidsavtalen å endre naturmangfoldsloven.

– Han kan ikke gjøre endring i den uten at alle de fire partiene er enige, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til NTB.

Han mener regjeringens forslag aldri skulle vært lagt fram.

– En katastrofe

Men også ulvemotstanderne er fortvilet over regjeringens siste utspill.

– Det Helgesen kommer med i dag, er intet håndslag. Det er en katastrofe, sier Høyres ulvegeneral Gunnar Gundersen.

– Treneringen har lyktes. Statsråden og byråkratiet har hele tiden jobbet for at Stortingets vedtak ikke skal følges opp, fortsetter han.

Senterpartiet, Bondelaget og Skogeierforbundet mener Helgesens forslag ikke svarer på Stortingets bestilling og i praksis vil medføre at det blir vanskeligere å felle ulv.

SV, Miljøpartiet De Grønne og miljøorganisasjonene protesterer også, men av motsatt grunn. De mener forslaget øker presset mot en truet dyreart.

Lisensjakt

Regjeringspartiene, KrF og Arbeiderpartiet står bak ulveforliket og Stortingets vedtatte bestandsmål. De fire partiene skal nå behandle Helgesens forslag. Men behandlingen må skje i ekspressfart for å rekke årets jaktsesong, som utløper 31. mars.

– Tempoet i Stortingets behandling vil avgjøre om det blir lisensfelling i år, sier Helgesen.

Men Gundersen vil motsette seg hurtigbehandling.

– Da får heller årets jakt gå i vasken. Det er tross alt bedre enn å vedta et lovforslag som legger strengere restriksjoner på jakta enn dagens regler gjør, sier han til NTB.

– Ingen ønskesituasjon

Ulvebråket startet før jul da Helgesen slo fast at det bare finnes lovhjemmel til å ta ut 15 av de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å skyte.

Han ville fredag ikke si noe om hvor mange av de ulvene som kan bli felt, men at det er en skjønnsmessig vurdering.

– Det vil neppe være snakk om alle. Det er begrensninger i denne lovhjemmelen vi nå foreslår.

Siden rovviltnemndene i Hedmark og Oppland har lagt ned sine verv, er det nå Miljødirektoratet som skal foreta en skjønnsmessig vurdering av hvor mange ulver som kan felles i ulvesonen.

– Det er ingen ønskesituasjon, sier Helgesen.

Han viser til at stortingsflertallet ønsket et større lokalt innslag i rovdyrforvaltningen, og til at fylkeskommunene kan gjenopprette rovviltnemndene.