Person omkom i massekollisjon i Lærdalstunnelen

– Vedkommende ble erklært død på stedet, opplyser operasjonsleder Per Rimmen i Vest politidistrikt til NTB søndag.

Personen ble sittende fastklemt i en bil i Lærdalstunnelen, etter at en personbil og en møtende buss kolliderte. De to bilene som kom bak personbilen kjørte inn i hverandre under oppbremsing. Ulykken skjedde to til tre kilometer inne i tunnelen fra Lærdal.

Veien blir ryddet og vil trolig bli åpnet om en times tid, opplyser politiet i 19-tiden.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 17.46 og var på stedet 17.54.