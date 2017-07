Ekspert varslet NVE om flomfare i Utvik i fjor

Hydrologen ante fare da han så hvordan fjorårets flom oppførte seg, skriver VG .

– Jeg tenkte at om vannet fortsatte å øke, så ville dette bli kritisk. Da sto vannet 20 centimeter under den nederste brua. Oppe ved den andre brua skvulpet vannet over, sier Bruland til avisen. Han har hytte i vestlandsbygda Utvik, men jobber til vanlig ved instituttet for bygg og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim.

Mandag førte kraftig nedbør til at flere bygder i Sogn og Fjordane ble rammet av flom. Bygda Utvik i Stryn kommune ble hardest rammet. De mistet veiforbindelsen, strømmen og vannet da to elver flommet over.

Bruland forteller at han kontaktet NVE på telefon 10. august i fjor, men fikk til svar at ingen riktig visste hvem han skulle snakke med. Samme dag sendte han en epost til direktoratet med den samme advarselen.

– NVE burde se nøye på situasjonen ovenfor den øverste brua, skrev han og forklarte at om det kom mer vann, kunne det grave et nytt løp ned mot riksveien. Professoren mener et døgn til med regn kunne fått fatale følger:

– Om regnet hadde stått på i ett døgn til denne uken, så hadde sentrum vært helt borte. Hadde dette skjedd på natta, kunne liv ha gått tapt.