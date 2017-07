Nytt elveløp graves i flomrammede Utvik

– Førsteprioriteten vår nå er å definere elveløpet igjen. To maskiner jobber med det. Deretter må vi ta en fortløpende vurdering av opprydningsarbeidet, sier fungerende regionsjef Svein Arne Vågane i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB. Opprydningsarbeidet er vanskelig fordi Storelva, som renner gjennom sentrum, dro med seg en bro mandag. Dermed ble den lille bygda i Stryn kommune helt isolert.

Stryn kommune sitter i krisemøte fram til klokken 10.15. Ved 11-tiden skal representanter for fylkesmannen, kommunen og beredskap møtes for å få et overblikk over skadene og opprydningsarbeidet.

– Elva har gått mye ned siden i går og fortsetter å gå ned. Værprognosene er gode framover, sier Vågan.

I tillegg til Utvik, er Sandane og Breim i Gloppen kommune særlig rammet av flommen. Alle de tre bygdene ligger i Sogn og Fjordane. Fungerende regionsjef Svein Arne Vågane skal besøke Breim og Sandane tirsdag ettermiddag, men konstaterer at skadene der er mindre enn dem i Utvik.

Innbyggerne er hardt rammet

Sent mandag kveld var det fortsatt 15–20 personer i Utvik som ikke hadde fått avklart bosituasjon for natten, opplyste ordfører i Stryn kommune, Sven Flo, til NTB.

Innbyggerne i bygda er uten strøm og vann. I løpet av tirsdag skal det settes opp midlertidige aggregater. En permanent strømløsning vil ta tid, blant annet fordi det er vanskelig å se hvor feilen ligger når skadene er så store, opplyser Hans Ørjaseter i Stryn energi til NRK .

– En av nettstasjonene er også forsvunnet i flommassene, så det er ganske omfattende skader, forteller han.

Et nytt Utvik

Beboerne i Utvik tar godt vare på hverandre. På kafeen tar Rosa Lie imot dem som mangler mat og tok over hodet.

– Vi har åpen dør for alle. Vi har frokost fra klokken ni og vi serverer middag, sier kaféverten til NRK .

De som har fått skader på hus og eiendom er innstilt på å bygge opp igjen det som er tapt.

– Vi må forme et nytt Utvik ut ifra det nye elveløpet, med en dobbelt så stor elv som renner midt gjennom Utvik, sier Tanja Hage. Hun har ikke vært i Utvik etter flommen. Hun vet at huset står, men at hagen er vasket vekk.

Ekstra ferjeavganger

Det var satt opp fem ekstra ferjeavganger i begge retninger mellom Anda og Lote i Sogn og Fjordane natt til tirsdag.

– I forbindelse med flommen i Sogn og Fjordane og at fylkesvei 60 er stengt, opplever fergesambandet Anda-Lote økt trafikkmengde og lang ventetid. Det blir derfor kjørt ekstra avganger i sambandet i natt, opplyste Statens vegvesen mandag kveld.

Det er vanskelig framkommelighet flere steder i fylket.

– Storelva i sentrum av Utvik har tatt brua på Fylkesvei 60. Broene mot Førde er stengt. Det er ikke tilkomst til Førde eller Stryn. Vegvesenet gjør en god jobb der, men det vil ta tid, opplyser Vågane i NVE.