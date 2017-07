Antall dødsulykker halvert på norske veier i sommer

I sommermånedene juni og juli har 20 mistet livet på norske veier, sammenlignet med 37 personer i samme periode i fjor. Så langt i juli har åtte mistet livet i trafikkulykker, som er en markant nedgang fra hele 22 omkomne i 2016.

– Selv om dette handler om langt mer enn tall og statistikk er vi glade for utviklingen. Trenden er klar; det blir stadig sikrere å ferdes i trafikken på norske veier. Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Det er ikke bare i sommer dødsulykkene har gått ned. Så langt i 2017 har 57 mistet livet, noe som er en nedgang på 27 personer sammenlignet med de sju første månedene i 2016. Statens vegvesen tror at det kan bli under 100 drepte på norske veier totalt i 2017, om utviklingen fortsetter ut året.

– Vi kan være på vei mot de laveste tallene på 70 år. Vi må tilbake til 1947 – da 94 omkom – for å finne tilsvarende lave tall, sier Ranes.

De som har mister livet i trafikken i 2017 er eldre enn tidligere, og voksne menn dominerer statistikken. Blant de 57 personene som omkom i årets sju første måneder, var det 41 menn og 16 kvinner. 34 var over 50 år, mens 23 var under. Møteulykker og utforkjøringsulykker dominerer ulykkesstatistikken.