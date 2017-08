Smadret sin egen norske rekord

Bjerkeli Grøvdal ble klokket i mål til kruttsterke 9.13,35, hvilket er den beste tiden på distansen av en europeisk løper denne sesongen.

27-åringen hadde selv den gamle norske rekorden på distansen med 9.33,19. Den ble satt så langt tilbake som i 2007.

Etter målgang lørdag hersket det tvil rundt om Bjerkeli Grøvdals rekord ville bli godkjent, all den tid finalefeltet besto av kun to løpere, men Norges Friidrettsforbund opplyser at rekorden står.

– Noe annet ville vært hull i hodet. Det er jo ikke min skyld at det kun var en annen jente med på distansen, sa Bjerkeli Grøvdal til NTB etter målgang.

27-åringen hadde ikke løpt et hinderløp på seks år da hun stilte til start i Sandnes lørdag. I framtida kan det bli atskillig mer av den slags.

– Dette ga absolutt mersmak. Akkurat nå har jeg lyst til å si at jeg går for medalje på hinder i OL i 2020, så da sier jeg det, smilte Bjerkeli Grøvdal.

Etter målgang var hun så glad over egen prestasjon i regnværet at tårene presset på.

