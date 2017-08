Mæland vil hjelpe verft og redere med ny milliardgaranti

Næringsminister Monica Mæland (H) hadde med seg en gladnyhet til verft og redere da hun besøkte Ålesund tirsdag: Regjeringen vil utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft.

Mæland foreslår nemlig å opprette en ny markedsmessig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft, når disse skipene skal brukes i Norge. Ferger, fiskebåter, brønnbåter og hurtigbåter kommer inn under ordningen. Ordningen skal forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge.

- Vi ønsker med dette å gi rederne bedre tilgang til kapital, samtidig som vi på denne måten håper at flere båter blir bygget på norske verft, sier Mæland. Nyheten ble presentert da hun besøkte Strand Rederi, sammen med Fremskrittspartiets parlamentariske leder Harald Tom Nesvik.

- Vi legger fram forslaget i statsbudsjettet som kommer i høst. Vi legger opp til at ordningen i første omgang skal vare i tre år slik at vi kan skaffe oss erfaring med hvilken interesse det er for dette, sier Mæland.



- Dette er et veldig positivt tiltak for fiskerinæringen og for verftene, sier Audun Maråk i Fiskebåt.