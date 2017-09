Får hjelp av denne på valgkvelden

Ifølge ei pressemelding skal valgroboten produsere korte statusoppdateringer fra hvert enkelt fylke mange ganger i løpet av valgkvelden og natta.

- Den nye valgroboten sørger ikke bare for at vi kan produsere mange flere saker, men den bidrar også til at vi kan prioritere ressursene våre smartere slik at kundene våre får en enda bedre dekning av valget. Tidligere har vi hatt flere journalister som har jobbet med å rapportere fylkesvise valgresultater fortløpende. Nå overtas denne jobben av valgroboten under overvåkning av en av våre rutinerte journalister. Dermed kan journalistene våre konsentrere seg om å skrive saker rundt valget med enda mer dybde og bedre journalistiske poenger i stedet for å måtte gjøre rutineoppgaver, heter det fra NTBs nyhetsutvikler Magnus Aabech som har vært ansvarlig for å utvikle roboten.

Selve produksjonen av valgsakene vil være halvautomatisert ved at det vil sitte en journalist og lese over robotsakene. Journalisten vil motta artikkelutkast fra roboten fortløpende og kan velge å sende rett ut, redigere saken eller forkaste den. NTB har valgt ut tre hovedvinklinger på fylkesbasis (største parti, største endring og endring i mandatfordeling). Sakene kan bli produsert ved valgte tidspunkt, antall opptelte stemmer eller ved endringer i resultatene.

Valgroboten er et internt NTB-prosjekt som involverer både journalister og utviklere. Underveis har journalistene lært seg å kode, og prosjektet bidrar derfor også til intern kompetanseheving rundt programmering.