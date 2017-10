Skam-universet utvides til fem europeiske land

– Skam-universet er allerede en stor suksess. Den blir ikke akkurat mindre av at ungdommer i Tyskland, Spania, Italia, Nederland og Frankrike nå får egne versjoner av SKAM på sitt eget språk, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding.

Det er distributøren Betafilm som har signert avtale med NRK om de nye versjonene, og arbeidet med utviklingen av serien. Alle partnerne har fått veiledning i hvordan de kan videreføre kjerneelementene i den norske serien, opplyser NRK.

Eriksen sier at de er veldig glade for den enorme interessen for Skam i utlandet.

– De som skapte Skam, hadde som visjon at serien skulle hjelpe 16 år gamle jenter med å styrke selvfølelsen gjennom å løsne tabuer, gjøre dem bevisst på mellommenneskelige mekanismer og vise dem gevinsten av å konfrontere frykt, sier Eriksen.

I løpet av fire sesonger kunne TV-seere følge livet til en gjeng ungdommer ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo i dramaserien. Serien har fått ros for å ta opp viktige temaer som homofili, overgrep, voldtekt, kulturforskjeller og press i ungdomsmiljøer.

Den er fra før av solgt videre til Danmark, Sverige, Island og USA.