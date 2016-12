Aviser vil si opp Kvikkas

Oslo (NTB): Avisbransjens undersøkelser viser at lørdagsavisen har uteblitt for opptil en firedel av abonnentene etter at Kvikkas tok over distribusjonen. Nå vil de si opp avtalen.

Onsdag var bransjens representanter igjen i krisemøte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), skriver Klassekampen. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) la fram tall som bransjen mener dokumenterer at Kvikkas ikke leverer på langt nær så mange aviser som selskapet hevder selv. Seks aviser har gjennomført SMS-undersøkelser blant abonnentene, og disse viser at 13 til 24 prosent av abonnentene – det vil si mellom hver åttende og hver fjerde – ikke fikk avisen lørdag 10. desember. Amedias distribusjonsdirektør Arne Sletholt mener undersøkelsen gir et riktig bilde av situasjonen. – Vi plukket ut aviser som vi visste har opplevd problemer. Men vi kunne like gjerne ha plukket ut andre som er enda mer berørt, sier Sletholt. Han mener Kvikkas har misligholdt avtalen og håper den sies opp. – Men vi er foreløpig ikke blitt forespeilet at det er en aktuell løsning fra departementets side. Kvikkas sier de for to uker siden leverte 98 prosent av avisene i Sør-Norge og 100 prosent i nord. Selskapet er bedt om å levere inn sine grunnlagsdata. (©NTB) Mer å lese på Sunnmørsposten: Leses nå