Foreldrepar siktet for å ha forgiftet datteren

– En mann og en kvinne bosatt i Oppland er siktet for å ha hensatt sin datter i hjelpeløs tilstand med fare for liv og helse. Datteren er innlagt på sykehus, og foreldrene er ilagt besøksforbud med mulighet for besøk med polititilsyn, opplyser politiadvokat Marte Johansen i Innlandet politidistrikt.

Det var NRK som omtalte saken først fredag morgen. Kvinnen har hatt ME – kronisk utmattelsessyndrom – siden 2004, og det er femte gang på få måneder kvinnen er livstruende syk etter å ha fått i seg en medisin kroppen hennes ikke tåler.

– Hun har vært innlagt mange ganger i høst. Hun ble innlagt siste gang i begynnelsen av november, og har vært på sykehus siden. Vi fikk en bekymringsmelding fra sykehuset i november, opplyser Marte Johansen til NTB.

Da politiet mottok bekymringsmeldingen om kvinnens helsetilstand, startet de umiddelbart etterforskning av saken. Blodprøver viste at kvinnen hadde et antibiotikum i blodet som hun hadde reagert svært negativt på.

Det er kjent at eksperimentelle antibiotikakurer er utprøvd som behandling for ME-pasienter, men studier viser at slike kurer kan ha til dels alvorlige bivirkninger. (©NTB)