Lege gir seg etter kritikk av alderstester for UDI

Grøgaard, som har bidratt til alderstestingen av unge asylsøkere som UDI mistenker for å være eldre enn de oppgir, sier at han ikke ønsker å gå i en offentlig debatt med Rådet for legeetikk. Men han sier at han som fagmann har gjort denne jobben i seks år, basert på et vitenskapelig grunnlag.

– Det har vært en stor påkjenning for familien, og jeg ønsker å legge dette bak meg, sier legen til TV 2.

– Jens Grøgaard har gjort en viktig jobb for oss. Når vi skal fastsette en asylsøkers identitet, er mest mulig korrekt alder viktig. Barn og unge er sårbare, slik at de har spesielle rettigheter i asylprosessen, og det vil ofte ha betydning for om de får oppholdstillatelse eller ikke, sier avdelingsdirektør Hanne Jendal i UDI.

– I de rundt 1.700 alderstestene UDI har fått utført i årets ti første måneder, har 40 prosent vist seg å være 20 år eller eldre, opplyser direktør Frode Forfang i UDI.

Men direktoratet legger inn en sikkerhetsmargin på to år i sine aldersundersøkelser. (©NTB)