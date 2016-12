Kong Harald: – Litt uvirkelig å bli 80

– Som så mange eldre har erfart før oss, føler man seg jo sjelden så gammel som tallet tilsier. For oss er det litt uvirkelig, sier kongen i talen som tradisjonen tro ble kringkastet på årets siste dag.

2016 har vært et år preget av blant annet harde fronter og krass retorikk på innvandrings- og asylfeltet. I talen legger kong Harald vekt på at mennesker må ville hverandre vel.

– Hvis vi har gode drømmer for hverandre, hvis vi vil hverandre vel – da kan mye magisk skje. Det er godt for oss å bidra til at andre kan ha det bra. Både i nærmiljøet vårt, i Norge og som verdensborgere, sier kongen, som også framholder at kunnskap om kulturell arv bidrar til å gjøre oss helere som mennesker.

– Det er en rikdom som hjelper oss til å kjenne at vi hører til et sted og ikke lever i et vakuum. At vi har blitt påvirket og inspirert av de samme kildene som mennesker som har levd før oss, sier kongen i sin tale. (©NTB)