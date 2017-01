Medlemsflukt fra MDG:

Fra 2007 til 2015 vokste partiet fra 270 til 8.432 betalende medlemmer, men i 2016 mistet MDG nesten tusen medlemmer, skriver Nationen.

Årsakene er sammensatt, sier Hilde Opoku, varaordfører i Trondheim og tidligere nasjonal talsperson for MDG.

– Mange har meldt seg inn fra ulike ståsted – fra Rødt til Frp. Det er ikke sikkert de har funnet sin plass i partiet. Vi har vokst fra en håndfull til omkring 300 folkevalgte, som var målet vårt. At det kommer en nedgang etter en slik vekst, er ikke unaturlig, sier Opoku.

Mandag skrev Dagbladet at også Venstre opplever medlemsflukt, og partiet har nå i overkant av 8.000 partimedlemmer. Hovedbildet er at politiske partier mister medlemmer, ifølge professor Anders Todal Jenssen ved NTNU.

– Et medlemstall på opp mot ti tusen er ikke dårlig for et parti som ligger i størrelsesordenen to-tre prosent av opinionen, sier han om MDG. (©NTB)