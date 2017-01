Rapport: Politiet på Sunnmøre blant de ivrigste talltrikserne

22,1 prosent av 2.200 spurte politiansatte svarer at de har oppgitt bedre tall enn det var grunnlag for, skriver VG. 12,2 prosent svarte at de hadde oppgitt for gode tall én til fem ganger, 5,4 prosent hadde trikset minst seks ganger og 4,5 prosent hadde trikset helt systematisk, opplyser forskningsleder Christin Thea Wathne ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Spørreundersøkelsen for Wathnes doktorgradsavhandling ble gjennomført i 2013.

Blant de ivrigste

Ifølge undersøkelsen ble det trikset mest med tall i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, som i fjor ble slått sammen med Rogaland politidistrikt til Sør-Vest politidistrikt: 37,3 prosent av de ansatte i Haugaland og Sunnhordland oppga at de hadde trikset med tall i løpet av det siste året, 11,7 prosent helt systematisk.

Etter Haugaland og Sunnhordland følger Øst-Finnmark med 34,5 og Sunnmøre og Telemark, begge med 32,6 prosent. Politiet på Sunnmøre er med andre ord blant de ivrigste talltrikserne ifølge rapporten.

Gir målstyringa skylda

Forskningsleder Wathnes forklaring er at det er politiets målstyring som fører til praksisen med pynting av tall, for å få statistikk til å se penere ut.

– Dette skjer for eksempel ved at man trikser med antall alkometertester eller fører opp flere kontrollerte biler enn det antallet som faktisk er blitt kontrollert, sier hun til VG. Hun mener talltriksingen har sammenheng med at politifolk har fått lite opplæring i hvordan systemet er ment å fungere, og blitt lite involvert i å bryte ned målstyringen til meningsfylte oppgaver.

– Ødeleggende

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund reagerer på tallene.

– Hele hensikten med slike målstyringssystem er jo at man skal få avdekket hvordan situasjonen er og finne forbedringspotensial, for så å kunne se ressursbruk opp mot hverandre. Når man driver slik som dette, kan det virke som at man får til mer enn man faktisk får til. Det er ødeleggende og hemmende i stedet for fremmende, sier Bolstad.

– Liten mulighet til pynting

Visepolitimester Ingmar Farstad i Møre og Romsdal politidistrikt sier til smp.no at inntrykket han har er at storparten av rapporteringa som skjer er samvittighetsfull og korrekt.

– I tillegg er muligheten for å pynte på tallene svært små - mesteparten genereres automatisk, gjennom straffesakssystemet, sier han først.

– Med det sagt synes VG-saka å være vinkla mot trafikkontroller. Og her er situasjonen en litt anna. Dette er kanskje det eneste feltet der det faktisk er mulig å pynte på tallene, fortsetter han.

– Vi har ikke noen grunn til å tvile på rapporten, samtidig har vi ikke fullt innsyn i den når det gjelder utvalg og metode. Det blir rett og slett litt vanskelig å kommentere. Likevel er det klart at om det i større grad trikses med tall enn vi har trodd, så er det ikke bra i det hele tatt. Særlig hvis dette skjer systematisk, sier han.

– Vi har tatt opp i flere ledermøter at det som blir rapportert skal være reelt. Dette er også gjentatt etter at vi ble gjort kjent med innholdet i rapporten. Det å skape eierskap til måltalla våre - i heile organisasjonen, er en viktig jobb også videre, sier han.