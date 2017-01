Solberg: Jobber med løsninger på ulvestriden

– Om det kanskje ikke blir lisensjakt, så betyr det jo ikke at ulv ikke kan tas ut i år. Det avhenger av skadepotensialet ved at vi har en økende ulvestamme. Det kan jo være at det blir skyting i løpet av våren, sier Solberg.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sa før jul nei til lisensjakt på 32 ulver i ulvesonen, noe som har satt sinnene i kok i Innlandet. Busslaster med demonstranter er ventet fra Hedmark og Oppland til Oslo i dag.

– Vi forstår veldig godt hvordan folk har det. I Hedmark er det områder som tar en stor belastning på vegne av samfunnet, sier Solberg.

Hun understreker at målet er å gjennomføre ulveforliket som Høyre, Frp, Ap og KrF står bak på Stortinget.

– Men en regjering må følge norsk lov. Det betyr at vi er nødt til å finne veier å gjennomføre mesteparten av vedtaket i Stortinget på, på en lovlig måte. Vi jobber med de ulike løsningene nå, sier hun. (©NTB)