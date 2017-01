Tronskifte i VG uten dramatikk

– I VG har vi tradisjon for at redaktørskiftene skjer internt. Det skjedde første gang da Bernt Olufsen ble redaktør i 1994. Det skjedde også da jeg overtok for ham i 2011. Det skjer også nå når Gard overtar etter meg, sier Torry Pedersen til NTB.

Onsdag ble skiftet av sjefredaktør og administrerende direktør kunngjort på et allmøte i VG. Gard Steiro har bare vært nyhetsredaktør i VG siden høsten 2015. Han kom fra stillingen som sjefredaktør i Bergens Tidende.

– Gard er journalistisk meget kompetent. Han har bidratt til å løfte oss journalistisk i de snart halvannet årene han har vært her. Gard er så ung at han har vokst opp med det digitale. Det er vesentlig når vi går framover. Han har stått i stormen som toppleder i Bergen og har forstått at omstilling og nyutvikling er viktig i mediebransjen. Han er veldig godt kvalifisert for oppgaven, sier Torry Pedersen.

– I Gard får VG en usedvanlig sterk publisist og dyktig leder. Han har de siste årene demonstrert en unik evne både til å lede redaksjoner i omstilling og løfte journalistikken. Gard er utvilsomt den rette kandidaten til å ta over som toppsjef i vårt største mediehus, sier konsernsjef i Schibsted Norge, Didrik Munch, i en pressemelding

Gard Steiro sier han er ydmyk over sitt nye ansvar og understreker at det er store sko som skal fylles etter Torry Pedersen. (©NTB)