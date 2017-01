Ulvemotstandere klare for protest i Oslo

Jegere, beitenæringsfolk, grunneiere, friluftsfolk og lokale ordførere er blant dem som mobiliserer til «Markering for en demokratisk ulveforvaltning» i Oslo.

Noen representanter for ulvemotstanderne skal møte klimaminister Vidar Helgesen (H). Under markeringen foran Stortinget skal blant andre Knut Arne Gjems, leder av Norges Jeger og fiskerforbund i Hedmark, og Dag Rønning, fylkesordfører i Hedmark, holde appeller.

Markeringen avsluttes samtidig med at Helgesen samler partene i ulveforliket, nemlig Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og KrF, til et møte på sitt kontor klokken 14.

Til Dagsavisen sier klimaministeren at han vil stå på sitt.

– Vi har ikke grunnlag for å tillate fellingene. Vi skal diskutere andre tiltak. Jeg har ønsket et møte med forlikspartiene, fordi vi står i en krevende situasjon når vi ikke har lovgrunnlag for å tillate så mange lisensfellinger som rovviltnemndene har vedtatt, sier han. (©NTB)