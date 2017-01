Norwegian dropper inkasso på passasjeravgift

De aller fleste har imidlertid betalt, skriver Aftenposten.

– Nå som vi skriver 2017, er saken avsluttet fra vår side og de få som har valgt å ikke betale den myndighetspålagte avgiften, vil ikke få inkassovarsel, sier kommunikasjonsansvarlig Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

– Vi har fungert som pengeinnkrever for staten i over et halvt år, og nå var det naturlig å sette sluttstrek for dette arbeidet, fortsetter han.

Flypassasjeravgiften ble vedtatt av Stortinget i desember 2015 og innført 1. juni i fjor. Den ilegges alle avganger fra norske lufthavner med en sats på 80 kroner per passasjer, pluss moms, totalt 88 kroner. Norwegian var blant dem som sendte de reisende krav som gjaldt reiser bestilt før 1. juni, men med avreise etter denne datoen. (©NTB)