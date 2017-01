Fagforeninger frykter ny Turøy-ulykke med nye regler

– Vi frykter en sterk forverring av helikoptersikkerheten, sier Roy Erling Furre, andre nestleder i YS-forbundet SAFE, til Dagsavisen.

Bekymringen er at det nye regelverket skal åpne for at utenlandske selskap får tilgang til markedet uten kjennskap til norske forhold, samt at tilsynsansvaret flyttes ut av Norge. Tilsynsmyndigheten følger driftstillatelsen, så om et utenlandsk selskap får tillatelse til å fly helikopter på norsk sokkel, er det myndighetene i det landet hvor tillatelsen utstedes som har ansvar for å følge opp en eventuell ulykke, skriver avisen.

– Vi frykter definitivt et nytt Turøy. Selv når Turøy-ulykken regnes med, er sikkerheten på norsk sokkel i dag i verdensklasse, sier Furre.

Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i Industri Energi sier det eneste positive ved en utflagging, er at helikoptertjenestene blir billigere og at oljeselskapene vil tjene mer penger.

– Det vil være en fallitterklæring hvis norske myndigheter tok det som argument for å innføre regelverket. Da har ulykker fått en pris, sier han. (©NTB)