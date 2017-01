Sp vil fjerne trosstøtten til utenlandske borgere

Det sier Sp-nestleder og leder av programkomiteen, Ola Borten Moe, til NRK. Han mener at grunnlaget for støtte til trossamfunnene utelukkende bør beregnes ut fra antallet norske statsborgere blant medlemmene.

– Alle i Norge står selvsagt fritt til å utøve sin tro på vanlig vis, men det er ikke nødvendigvis det norske fellesskapets jobb å betale for det, sier Borten Moe.

Partiet mener også at mandatfordelingen på Stortinget ikke bør reguleres av folketallet i hvert fylke, slik den gjøres i dag, men ut fra antall innbyggere med norsk statsborgerskap.

– Jeg synes det er unaturlig at mandatfordelingen på Stortinget baserer seg på antall innbyggere, all den tid du er nødt til å være norsk statsborger for faktisk å kunne stemme, sier Borten Moe.

Olaug Bollestad i KrF er kritisk til forslagene og sier blant annet at de som ikke har stemmerett, trenger personer i Stortinget som taler deres sak. (©NTB)