Forsvarets veteraner hedres med Gunnar Sønstebys pris

– Vi skylder dem en stor takk for at de har stått fram når det har vært nødvendig, og på den måten ivaretatt de grunnleggende verdiene vårt demokratiske samfunn er tuftet på, skriver Gunnar Sønstebys Minnefond i en pressemelding.

Prisen består av en statuett som skal plasseres på Forsvarets veteransenter Bæreia, men prisen deles ut til hver enkelt veteran, understreker minnefondet.

Prisutdelerne viser også til at mange veteraner sliter fysisk eller psykisk etter innsatsen for Forsvaret.

Prispengene vil derfor gå til støtte for dem som trenger det, og slik bidra til en bedre hverdag for dem det gjelder.

Gunnar Sønsteby var Norges høyest dekorerte borger etter at han ble tildelt krigskorset med tre sverd for innsatsen under andre verdenskrig. Sønsteby døde i 2012. (©NTB)