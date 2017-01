Vi vil reise mer i år, men bruke like mye som i fjor

I gjennomsnitt legger norske husstander opp til et feriebudsjett på 41.850 kroner i år, viser Virke Reises befolkningsundersøkelse. Det er omtrent på nivå med tidligere år.

– Reiselysten blant folk flest er økende, og det ligger an til å bli et godt år både for utenlandsreiser og reiser i Norge, sier Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge.

Undersøkelsen viser at alle grupperingene innen reiseliv forventer større omsetning i år. Optimismen er størst blant innkommende reiselivsaktører som forventer en omsetningsvekst på 9,9 prosent. (©NTB)