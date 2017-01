Breivik skrev brev til de etterlatte

Det kom fram i ankesaken om Anders Behring Breiviks soningsforhold i Borgarting lagmannsrett onsdag.

Brevik forsøkte å sende et brev til Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 23. mai i fjor. Brevet ble først stanset, men etter at Breivik klaget, ble det besluttet å sende brevet til de berørtes bistandsadvokater. Etter diskusjon med støttegruppen ble det bestemt at brevet ikke skulle bli viderebrakt til de etterlatte og berørte, fortalte Sejersted.

– Selv i dette brevet, hvor han kommer med et slags forsøk på en individuell unnskyldning til de enkelte, men ikke til partiet Ap og staten Norge, så søker han å ideologisk rettferdiggjøre det han gjorde, fortalte regjeringsadvokat Frederik Sejersted.

– 22. juli valgte jeg å bruke din kjære som mitt og vårt mål, og meg selv som det samme, som en altruistisk gjerning i kampen mellom marxistiske sosialister og nasjonalister, leste Sejersted fra brevet.

Breivik skriver videre i brev at en nasjonalist kun kan velge mellom marxistiske mål i motsetning til en jihadist som ifølge ham kan velge mellom flere typer mål. (©NTB)