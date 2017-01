FM-nettet i Nordland slukket på direkten

– Nå håper jeg ikke noe går galt, sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen foran den historiske FM-slokkingen i Nordland.

Det riksdekkende FM-nettet i Nordland ble slukket under en seremoni i Stormen bibliotek i Bodø. Nå må nordlendingene over på DAB for å høre riksdekkende radio. I løpet av året vil samtlige FM-sendere landet over bli slått av, men det vil fortsatt være mulig å høre lokalradio på FM-nettet en rekke steder.

– Det viktige er at publikum oppdaterer stasjonslista for å ta inn de nye kanalene. Jeg er også veldig spent på hvordan folk håndterer bilene sine de neste ukene, sier kringkastingssjefen til NTB.

Norge er først ute i verden med å slokke FM-nettet, og begivenheten i Bodø er omfattet av stor internasjonal interesse. Radiosjefer fra inn- og utland hadde en rolle i seremonien.

– Det er voldsom interesse for det vi gjør. Vi er mest opptatt av hvordan publikum oppfatter dette. Jeg vet at publikum vil bli glad i det nye radiotilbudet, og har forståelse for at det er en jobb som skal gjøres av lytterne når vi nå går over til et digitalt radiotilbud, sier kringkastingssjefen. (©NTB)