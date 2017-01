Ekstremværet Vidar er over

Like før klokken 12.30 meldte Meteorologisk institutt at ekstremværet sør for Stad er over.

Meteorologene har målt blant annet målt 256, 218 og 161 centimeter over såkalt sjøkartnull i henholdsvis Måløy, Bergen og Stavanger under uværet.

– Vannstandsmålene våre på disse stedene har vært under forventet. Vannstanden vil senke seg mot normalnivå utover ettermiddagen. Neste flo vil være vesentlig lavere, sier meteorolog Martin Granerød til NTB.

Granerød sier de nordligste områdene på Vestlandet fortsatt kan merke uværet, men at det også her vil avta i løpet av ettermiddagen.

Brannvesenet pakket sammen på Bryggen like før klokken 11 da flotoppen var passert, skriver Bergens Tidende. Her var vannstanden 10 cm lavere enn forventet. Også i Stavanger tok de seg greit av vannmassene, blant annet med hjelp av en 100 meter lang vannpølse. (©NTB)