Jensen-utspørring fortsetter bak lukkede dører tirsdag

Spesialenheten for politisaker startet mandag med detaljerte spørsmål knyttet til kontakten mellom hasjsmugler Gjermund Cappelen (50) og Eirik Jensen. Fordi det ville komme fram konkrete navn og hendelser, opplysninger som kunne være egnet til å true sikkerheten særlig for Cappelen, kom tingretten til at dørene skulle lukkes.

Jensen har på sin side kjempet for at hele rettsprosessen mot ham skal gå for åpne dører og med presse og publikum i salen.

Det ble først anslått at det ville bli nødvendig med lukkede dører mandag, og at de åpne rettsforhandlingene skulle fortsette tirsdag morgen. Mandag ettermiddag ble det imidlertid klart at partene ikke ville bli ferdige med å stille spørsmål av sensitiv art til den pensjonerte politimannen. (©NTB)