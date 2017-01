Resultatløs leting etter savnet kvinne i Kornsjø

I 17-tiden mandag opplyste politiet i Østfold at det var hørt rop om hjelp og sett en råk i isen på Kornsjø på svensk side av grensa.

– Det ser ut til at noen har gått gjennom isen. Vi har funnet en spark og hansker, sa operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NTB.

En norsk kvinne som skulle ut på Kornsjø med spark, er meldt savnet. Kvinnen hadde med seg en hund på turen, og ifølge operasjonsleder hadde hunden kommet tilbake.

Norske dykkere ble sendt til stedet, men ved 19-tiden opplyste politiet at søket var avsluttet uten funn, og at svensk politi har overtatt ansvaret for saken.

– Alt tyder på at hun ikke er i live. Vi søker videre etter henne på tirsdag, sier Kristoffer Ottosson hos politiet i Strömstad til NRK.