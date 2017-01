Fredriksen og Røkke løfter børsen

Fredriksens Marine Harvest var dagens mest omsatte aksje, og steg med hele 3,9 prosent etter å ha sluppet rekordsterke nøkkeltall i sin resultatmelding.

Røkke og statens oljeserviceselskap Aker Solutions var blant dagens vinnere, og steg med 7,27 prosent til 45 kroner etter en artikkel i næringslivsavisa Bloombergder det gikk fram at Aker ASA, ifølge anonyme kilder, vurderte å selge datterselskapet.

For øvrig utmerket Funcom-aksjene og aksjene til avfallshåndteringsselskapet RenoNorden seg med en oppgang på henholdsvis 16,9 og 29,1 prosent i løpet av onsdagen. Gigantene Statoil og DNB trakk imidlertid børsen noe ned, og hadde kursfall på henholdsvis 0,45 og 0,5 prosent.

På de toneangivende børsene i Europa var dagen blandet. Både DAX 30-indeksen i Frankfurt og FTSE 100 i London steg onsdag, sistnevnte med 0,1 prosent og førstnevnte kraftigst med 0,3 prosent. CAC 40 i Paris falt på sin side med 0,4 prosent.

Oljeprisen falt både for nordsjøolje og amerikansk lettolje i løpet av onsdagen. Et fat nordsjøolje ble solgt for 55,1 dollar fatet, mens en tilsvarende mengde amerikansk lettolje ble omsatt for 51,7 dollar