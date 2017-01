Speilblanke veier lenger sør i Norge

Foreløpig har ikke politiet på Sunnmøre meldt om noen trafikkuhell i forbindelse med overgangen til mildvær natt til onsdag. Også i Nordmøre og Romsdal ser det ut til å ha gått rolig for seg.

I Sogn og Fjordane ble flere vogntog stående og sperre riksvei 5 mellom Sogndal og Fjærland. Også her var det svært glatt på stedet.

I Sande i Vestfold kjørte hjemmehjelpen av veien etter et hjemmebesøk i Hanekleiva. Bilen begynte å skli og var nær ved å havne utfor en skråning. Bergingsmannskaper hjalp de to personene som satt i bilen i sikkerhet, skriver Drammens Tidende.

Også i Krokstadelva vest for Drammen skapte polert veibane problemer. En drosje med en eldre kvinne som hadde vært på legevakten etter et fall, kjørte rett av veien.

– Det er fortsatt glatt på sideveier der det er isete og bratt, mens på hovedveiene har vi inntrykk av at det nå går greit. Folk må fortsatt ta det med ro, sier operasjonsleder Olav Myrvold i Sør-Øst politidistrikt.

På fylkesvei 281 i Storsandbakkene ble en trailer stående og spinne.

På Romerike kunne imidlertid politiet opplyse at de ikke hadde hatt en eneste ulykke på grunn av glatte veier natt til onsdag.

Vinterstorm treffer Nordland

En skikkelig vinterstorm treffer Nordland onsdag ettermiddag, men det blir neppe ekstremvær. Mildvær etterfulgt av kulde gir trolig svært vanskelige kjøreforhold.

– Stormen treffer først sør for Lofoten, så dreier den nordvest i kveld, og det blir også full storm nord i Nordland, sier Tore Vassbø, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge til NRK.

Tirsdag så meteorologene for seg mulighet for såkalt ekstremvær, med vind opp mot orkan styrke i Nordland, men allerede senere på kvelden så det noe bedre ut. Sannsynligheten for ekstremvær var synkende.

Når vinden beveger seg lenger nord, vil den bli svekket. Troms og Finnmark slipper dermed unna med kuling.

– Det kommer også mildvær med vinden, og så blir det kaldere i kveld, så det blir vanskelige kjøreforhold i dag, sier Vassbø.

Det forrige ekstremværet, Vidar, rammet Vestlandet fra 11. januar i år og ga høy vannstand.

Siden navn på Q, W, X og Z ikke brukes, får det neste ekstremværet et kvinnenavn på Y. Det forrige på Y – Yngve – rammet Nordland med kraftig vind natt til 31. desember 2008. Og 17. desember 2002 rammet ekstremværet Yrjan, også det med kraftig vind. (©NTB)