Vergeforeningen bekymret for unge asylsøkere

I fjor forsvant 182 ungdommer fra asylmottakene. Overfor Dagsavisen beskriver leder Ina Johannessen i Vergeforeningen situasjonen for de mindreårige asylsøkerne som «helt fortvilet».

– Vi orker snart ikke mer. Vergene er i ferd med å knekke sammen. Situasjonen er helt fortvilet. Det virker som om myndighetene synes det er helt greit at barna bare forsvinner. Vi hadde aldri godtatt at norske barn ble behandlet sånn, sier hun. Hver eneste dag får hun bekymringsmeldinger fra verger rundt om i landet som ikke vet hva de skal gjøre.

I fjor fikk 316 enslige mindreårige midlertidig opphold i Norge. Det store flertallet av dem som får avslag eller midlertidig opphold er afghanske gutter.

– De har ikke lenger noen mulighet til å få varig beskyttelse i Norge. De vet at de ikke får bli, og føler at de ikke har noe mer å leve for. Skuffelsen og redselen de opplever er enorm, forteller Johannessen. Hun sier de aller fleste av de mindreårige har et reelt beskyttelsesbehov. (©NTB)