Aftenposten: Flertall for å avvikle juryordningen

Spørsmål som inntil nå har blitt avgjort av ti jurymedlemmer, skal i fremtiden avgjøres av fem meddommere og to fagdommere sammen, skriver Aftenposten.

– Dette er en historisk reform og ikke noe Stortinget endrer hvert tiende år, sier Ulf Leirstein (Frp) til avisen.

Han skrev sammen med Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Peter Frølich (H) under på avtalen som sikrer den nye ordningen.

Det er ventet at Stortinget får saken før påske, og at Stortinget kan fatte et endelig vedtak innen sommeren. (©NTB)