Alt kjøtt skal merkes med opprinnelsesland

Mattilsynet sendte den nye forskriften ut på høring denne uken, skriver Nationen. Det er hovedsakelig hygienegrunner til at bare storfekjøtt har vært omfattet av merkeordningen hittil. I tillegg er kjøtt som brukes som ingredienser i andre varer unntatt. Unntaket gjelder også bearbeidet kjøtt, men ikke kjøttfarse og strimlet kjøtt.

Avisen skriver at selv om endringen er sendt ut på høring, er det i praksis avklart at den blir en del av norsk lov, ettersom den allerede er fastsatt og har trådt i kraft i EU. Mattilsynet skriver at høringsrunden primært gjøres for å få ut informasjon.

– Dette ble vedtatt av EU i 2013. Det har tatt litt tid å implementere på grunn av forhandlinger mellom Norge, EU og EFTA, opplyser kommunikasjonsrådgiver Lars Skjegstad i tilsynet. Forskriftsendringen må formelt godkjennes av regjeringen. (©NTB)