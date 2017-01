Rema 1000 kutter nesten alt salg av Hansa-øl

Administrerende direktør Lars A. Midtgaard i Hansa Borg Bryggerier innkalte torsdag til pressekonferanse for å fortelle om resultatet av forhandlingene med Rema 1000.

– Vi har blitt en lokal leverandør. I fjor var vi til stede på hele Vestlandet. For 2017 har vi kommet til en forståelse med Rema at vi kun skal være i Bergen og Hordaland med et begrenset antall produkter, sier Midtgaard, som understreker at han aldri har vært med på noe lignende i sine 25 år i bransjen.

– Men vi skal ikke legge oss ned og dø, lover han. Hansa vil i stedet styrke samarbeidet med aktører som Coop og Norgesgruppen.

Ingen nedbemanning

I 2015 solgte Hansa Borg 14,5 millioner liter av sine produkter gjennom Rema 1000. Dette ble kraftig redusert i fjor, og i år frykter bryggeriet at volumet vil være nede i 1 million liter.

I tillegg til at bergenserne skal få kjøpe Hansa-øl i Rema-butikker, blir enkelte produkter fra Borg bryggerier tilgjengelig i Østfold og enkelte fra CB (Christianssands Bryggeri) i Vest-Agder.

Bryggeriene har justert bemanningen noe den siste tiden, men har ifølge Midtgaard ingen konkrete planer om å nedbemanne eller permittere nå som følge av den store nedgangen. Selskapet har litt over 400 ansatte og omsatte i fjor for snaut 1,3 milliarder kroner.

"Bestevenn"-bråk

Det skapte stor medieoppmerksomhet da Rema 1000s såkalte "bestevennavtaler" ble kjent tidligere. Enkelte leverandører blir foretrukket, mens andre blir valgt bort. Blant annet er Carlsberg, som fra før har 55 prosent av markedsandelene på øl, blitt kjedens nye "bestevenn", mens Mack-ølet er tatt ut av det nasjonale sortimentet, noe som har skapt stor frustrasjon hos ølbryggeriet i nord.

I tillegg har syltetøyprodusenten Lerum og flere andre leverandører fått beskjed om at de blir droppet fra butikkhyllene

Næringsminister Monica Mæland gjorde det tidligere denne måneden klart at myndighetene ikke kommer til å gripe inn i striden. Regjeringen har samtidig tatt initiativ til en vurdering av en utvidet inngrepshjemmel i konkurranseloven.

Utredningen kan trolig ventes neste uke, opplyser Næringsdepartementet til NTB.