Kraftig nedgang for pelsdyrnæringen

Et av fylkene som har merket nedgangen er Aust-Agder, der antall gårder som driver med pelsdyroppdrett er redusert med 80 prosent på 15 år, melder NRK. Nå er det bare seks pelsdyroppdrettere igjen, av i alt 29 ved tusenårsskiftet.

Grunnen til at så mange gårder legger ned er en fallende etterspørsel etter pels.

Olav Magne Kvisli fra Vegårshei, en av de seks oppdretterne som er igjen i Aust-Agder, mener et stadig større internasjonalt negativt fokus på pelsdyrdrift må ta mye av skylden for nedgangen. Han sier at mange er interessert i å begynne, men vegrer seg fordi framtiden er usikker.

– Det er stadig nye krav til driften, og en usikkerhet og vingling fra politikerne om vi skal få lov til å fortsette med pelsdyr eller ikke, sier Kvisli.

– Man kan jo ikke starte med en næring som man i neste omgang kan risikere blir nedlagt. (©NTB)