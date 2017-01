Høyre vil vurdere flere kvoteflyktninger: – Ikke aktuelt, sier Listhaug

Halleraker er nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget og sier Norge nå må se på hva vi kan gjøre for å hjelpe.

– Det kan være mange land som bør ta imot disse flyktningene, og Norge er ett av dem. Vi må se på hvilke muligheter vi har for å ta imot flere kvoteflyktninger som følge av den nye situasjonen i USA, sa Øyvind Halleraker (H) til NRK mandag.

Senere mandag formiddag sender Høyres parlamentariske leder Trond Helleland ut en pressemelding der han understreker at Høyre står ved stortingsforliket om asyl- og flyktningpolitikken.

– Høyre har ikke til hensikt å endre dette forliket, presiserer han.

Samtidig understreker han at Norge har plikt og et ansvar for å beskytte mennesker på flukt.

– Norge gjør en stor innsats på dette området både i nærområdene og med dem vi tar til Norge. Dette ansvaret har også USA, sier Helleland.

Klart nei fra Listhaug

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier et rungende nei til Hallerakers utspill.

– Etter rekordtilstrømmingen med over 31.000 asylsøkere i 2015 har vi mer enn nok med å integrere de som er kommet til Norge allerede. Vårt land er i verdenstoppen med å bidra både til humanitær bistand i nærområdene og ved å hente ut reelle flyktninger gjennom FN. Det er ikke aktuelt for Frp og regjeringen å øke denne kvoten, sier innvandringsministeren på sin Facebook-side mandag formiddag.

Venstre-leder Trine Skei Grande er derimot enig med Høyre.

– Flyktningene er et felles ansvar – er på lag med Høyre her. Og Arbeiderpartiet er gjenkjennelig i sin ansvarsfraskrivelse, skriver Venstre-lederen på Twitter.

Ap sier nei

Men Aps Anniken Huitfeldt, som leder utenrikskomiteen, vil imidlertid ikke ta initiativ til at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger:

– Jeg er nok i utgangspunktet urolig for at Europa skal følge opp dette med å si at vi står klare hvis USA ikke tar sine forpliktelser. Det tror jeg i verste fall kan forsterke hans motstand mot å ta imot flyktninger, sier hun.

Norge tar for tiden imot 3.120 kvoteflyktninger årlig gjennom FN-systemet – i tillegg til asylsøkerne som kommer av seg selv. Stortinget har også besluttet at Norge i løpet av i fjor og i år skal ta imot 1.500 asylsøkere som befinner seg i Italia og Hellas som et frivillig bidrag til EUs relokaliseringsprogram.

Presidentordren

Fredag undertegnet Donald Trump en ordre der alle flyktninger nektes adgang til USA for 120 dager, og syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid. Han innførte også et generelt innreiseforbud i 90 dager for personer fra sju muslimske land. Samtidig slo Trump fast at 50.000 flyktninger vil bli sluppet inn i USA i løpet av inneværende budsjettår. Under Barack Obama var grensen 110.000 årlig. (©NTB)