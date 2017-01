LO-nestleder ber Mæland snu om Color Line

– Dette er å ofre norske sjøfolk for å gi selskapene mulighet til å bruke billig utenlandsk arbeidskraft, sier LO-nestleder og påtroppende leder Hans-Christian Gabrielsen til Dagsavisen.

Næringsminister Monica Mæland (H) sendte for to uker siden et forslag på høring om å myke opp regelverket for skip som seiler under internasjonalt flagg.

Color Line har i flere år truet med å flagge ut av Norge dersom de ikke får anledning til å flagge skipene over fra det norske skipsregisteret (NOR) til NIS.

Gabrielsen oppfordrer regjeringen til å trekke høringsforslaget.

– LO vil oppfordre regjeringen til å trekke forslaget og i stedet gå i en dialog med ledelse og tillitsvalgte i selskapet om alternative løsninger for å beholde hele flåten på NOR-flagg, sier Gabrielsen. (©NTB)