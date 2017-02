PST: Ekstreme islamister fortsatt største terrortrusselen mot Norge

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) legger onsdag fram sin trusselvurdering for 2017.

PST vurderer det som mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep i Norge i år av ekstreme islamister. Flere andre europeiske land er imidlertid mer utsatt. Antall nye personer som radikaliseres, vil fortsatt være lavt, og svært få personer ventes å reise fra Norge for å slutte seg til ekstremistgruppa IS:

PST tror det er lite sannsynlig med terrorangrep utført av høyreekstreme eller venstreekstreme.

- Høyreekstremisme gir imidlertid grunn til økt bekymring på grunn av tilvekst, bedre organisering og forhøyet aktivitetsnivå i en mindre del av miljøet, heter det i vurderingen.

PST mener imidlertid at Norge utsettes for fremmed etterretningsvirksomhet som kan ha stort skadepotensial. Denne aktiviteten rettes mot mål innfor norsk forsvars- og beredskapssektor, mot politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur.