Plastposer i hval skaper store miljøbekymringer

Viltnemnda måtte lørdag avlive en syk gåsenebbhval som gjentatte ganger satte seg fast i grunt vann ved Sotra. Det var et trist syn som møtte forskerne som senere åpnet magesekken på dyret.

– Magen var helt fullstappet av plast. Rundt 30 plastposer i tillegg til en del småplast. Det er veldig trist, og det er ikke tvil om at hvalen har hatt det vondt, sier zoolog og førsteamanuensis Terje Lislevand ved Universitetet i Bergen.

Krever norsk handling

Marin forurensning er et økende problem, og ifølge FNs miljøprogram havner over åtte millioner tonn plastsøppel i verdenshavene årlig. Miljøorganisasjonen Greenpeace oppfordrer den norske regjeringen til å gå foran med et godt eksempel.

- Vidar Helgesen viste i fjor godt lederskap da verden ble enig om et forbud mot HFK-gasser. Nå må han gå foran og vise det samme lederskapet for å stanse den marine forsøplingen gjennom en internasjonal avtale, men også med konkrete tiltak her i Norge, skriver Greenpeace-leder Truls Gulowsen i en epost til NTB.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) svarer at regjeringen ligger i forkant av Greenpeace på dette feltet. Norge fremmet i juni i fjor et forslag for FNs miljøforsamling om å utrede behovet for flere internasjonale reguleringer av marin forsøpling.

- Det var ikke alle land som ønsket flere restriksjoner her, blant andre USA, men vi fikk gjennomslag for forslaget. Så det er startet en utredning av hvilke reguleringer som finnes og om det trengs flere. Det kommer en rapport i løpet av året, og dette skal diskuteres i FNs miljøforsamling på slutten av året, sier Helgesen til NTB.

Legger fram plaststrategi

Greenpeace oppfordrer regjeringen også om tiltak her hjemme, slik som å erstatte gummigranulat i kunstgressbaner med mer miljøvennlige alternativer.

Klima- og miljøministeren forklarer at det jobbes med en plaststrategi, både for mikro- og større plastprodukter, som blir lagt fram i en stortingsmelding i vår.

Saken om gåsenebbhvalen blir også tema i Stortingets spørretime neste uke, der Rasmus Hansson (MDG) krever svar fra fiskeriminister Per Sandberg (Frp) om hva Norge vil gjøre for å beskytte livet i havet.

Plast i dyr utbredt

Eksperter ved miljøinformasjonssenteret GRID-Arendal, som samarbeider tett med FNs miljøprogram, omtaler nyheten om gåsenebbhvalen som alarmerende. Men det er langt fra det første eksempelet på plastforurensing i dyr.

- Det er vel dokumentert at plast er funnet både i fugler, havskilpadder og pattedyr. En nylig rapport fra GRID-Arendal viser at flere enn halvparten av alle hvalene som ble undersøkt i studien, hadde plast i fordøyelsessystemet, sier Joan Fabres, som jobber i stiftelsen.

Helgesen sier han er kjent med utfordringen, men at den like fullt tas på alvor.

- Det er ille og ser ille ut, men det er ikke uventet. Fra før vet vi at det er funnet plast i blåskjell, og i Japan har man funnet plast i ansjos. Sjømatindustrien er uhyre viktig for Norge, og plast i sjømat er en stor utfordring for norsk næringsliv, fastslår han.

