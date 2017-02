Vinslipp: - Er du ikke her, får du ikke

Den ivrigste hadde stått seks døgn i kø utenfor vinmonopolet på Aker Brygge i Oslo for å sikre seg eksklusive viner fra Burgund som ble lagt ut for salg torsdag klokken 10.

Vinentusiast Bjørn Håvard Larsen hadde "bare" stått tre døgn i kø og sier til NTB at han fikk alt han skulle ha, pluss litt til - blant annet Romanée-Conti Grand Cru 2013 til 38.000 kroner.

- Ikke så mye, svarer Larsen på spørsmål om hvor mye han hadde brukt, men på kvitteringen han viser fram står det 116.000 kroner.

Flaskene skal han legge i vinskapet, der de skal få godgjøre seg noen tiår, før de skal nytes.

Totalt legges ble 26.800 flasker lagt ut for salg i spesialbutikker under vinslippet.

- Det er vinslipp bare én gang i året, så man må kjenne sin besøkelsestid. Er du ikke her, får du ikke, sier Larsen.

Han er skråsikker på at han har gjort et røverkjøp og kaller det for et like stort skup som å gå på date med begge søstrene Kardashian.