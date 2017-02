Omreisende bande siktet for flere innbrudd

De tre litauerne ble pågrepet 4. januar og har sittet varetektsfengslet siden da, ifølge Stavanger Aftenblad. I forkant av pågripelsen hadde det vært en omfattende innbruddsbølge i distriktet, men i første omgang var litauerne siktet for fire innbrudd.

– Siktelsen er utvidet fra fire til ti forhold. Det kan se ut som vi kommer til å utvide siktelsen ytterligere, sier politiadvokat Anders Christiansen i Sør-Vest politidistrikt.

I etterkant av pågripelsen skal én av litauerne ha erklært straffskyld for fire innbrudd. De andre to har tidligere nektet straffskyld, og en av dem har gjennom advokaten sagt at han var i Norge på ferie.

(©NTB)