Dømt for å lage falske pengesedler

Med sin egen skanner og skriver lagde mannen egne 200- og 500-lapper, skriver NRK.

Ifølge dommen fra tingretten har mannen ved flere anledninger byttet ut farens sedler med falske sedler, men retten mener det ikke er noen holdepunkter for at faren bevisst medvirket til bruk av falske pengesedler eller at han var klar over at disse var produsert av sønnen.

I retten kom det fram at det er funnet makulerte falske sedler hjemme hos mannen, og at han to ganger tidligere er blitt filmet på et kjøpesenter i byen i forbindelse med funn av falske pengesedler.

Selv sier mannen, som ikke erkjente straffskyld, at sedlene skulle brukes som bordkort til sin egen 50-årsdag.

"Ut fra bevisføringen dreier den falske seddelproduksjonen seg om et mindre samlet beløp, under 3.000 kroner. Produksjonen var mildt sagt amatørmessig. Så langt retten kjenner det ble sedlene aldri godtatt som betalingsmiddel noe sted. Det kommer derfor formildende inn at pengefalsken ikke bar preg av profesjonalitet", står det i dommen fra tingretten.

Mannen er nå dømt til fengsel i 60 dager. 30 dager er gjort betinget. Mannen må også betale 4.000 kroner i sakskostnader, og tåle inndragning av både skanner, printer og en makuleringsmaskin.

(©NTB)