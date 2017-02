Politiet har avsluttet letingen etter rømt fange i Vik

Mannen skulle transporteres til fengselet i Vik da han klarte å rømme fra politiet litt før klokken 19 mandag kveld. Det skjedde i forbindelse med overlevering mellom to patruljer på Vangsnes fergekai.

Politiet har siden søkt etter fangen uten å klare å finne ham. Tirsdag ettermiddag opplyser Vest politidistrikt til VG at de avslutter letingen etter rømlingen.

– Vi er ikke ute og leter etter mannen fysisk lenger, men vi har naturligvis kontakt med andre politidistrikt. Det har nå gått over i taktisk etterforskning, sier operasjonsleder Olaug Holme.

Politiet opplyser at mannen ikke er en fare for allmennheten, men ber publikum som har gjort observasjoner av mannen om å melde fra til politiet.

– Det er ingen grunn til bekymring. Mannen har ikke vært borti noen type kriminalitet tidligere som tilsier at han er farlig, sier fangens forsvarer, advokat Øivind Sterri, til NRK.

Ifølge TV 2 ble mannen mandag varetektsfengslet for fire uker for narkotikalovbrudd.

Politiet opplyser at den rømte fangen er cirka 20 år, av nordafrikansk opprinnelse, mørk i huden, slank og rundt 1,75 meter høy. Politiet opplyser at de mistenker at fangen har stjålet en varebil og kjørt sør- eller østover i landet.

