Rømt fange kan ha stukket av i stjålet bil

Mannen skulle transporteres til fengselet i Vik da han klarte å rømme fra politiet litt før klokken 19 mandag kveld. Det skjedde i forbindelse med overlevering mellom to patruljer på Vangsnes fergekai.

Politiet har siden søkt etter fangen uten å klare å finne ham. Tirsdag melder de om tyveri av både arbeidsklær og en varebil som kan ha sammenheng med rømmingen.

– Vi antar at det kan være denne mannen som har stjålet bilen. Bilen har forsvunnet i tidsrommet mellom klokken 23 mandag og 8 tirsdag morgen, så han kan ha kommet langt, sier lensmann Ove Andersen i Vik til NTB.

Kom seg forbi politisperring

Andersen forteller at bilen, en hvit, toseters Seat, er etterlyst hos politiet nasjonalt. Lensmannen har varslet nabokontorene sørover mot Bergen og østover, men foreløpig har de ingen informasjon om hvor mannen kan befinne seg.

Politiet satte opp en veisperring mellom Vangsnes og Vik sentrum etter rømmingen, men denne har mannen kommet seg forbi.

– Det er ikke noe problem å komme seg forbi den til fots gjennom skogen. Og det er mulig å komme seg fra Vangsnes til Vik til fots, sier Andersen.

Arbeidsklær stjålet

Politiet opplyser at den rømte fangen er cirka 20 år, av nordafrikansk opprinnelse, mørk i huden, slank og rundt 1,75 meter høy. Politiet vurderer ham ikke som farlig.

Sist politiet så mannen, var han relativt tynt kledd i mørke klær, men han kan ha skaffet seg nytt tøy. En oransje jakke, en svart bukse og en svart lue ble i løpet av natten stjålet fra en privat tomt i Båtevika mellom Vangsnes og Vik.

– Vi fortsetter å lete etter ham i Vik, men vi ser at sjansene er små for at han fortsatt er i kommunen, sier Andersen.

Varetektsfengslet

Politiet vil ikke opplyse hva slags lovbrudd mannen har begått, men de bekrefter overfor NRK at han ble varetektsfengslet i Fjordane tingrett mandag.

Kanalen skriver at den har grunn til å tro at mannen ble pågrepet med 200 gram hasj i Førde i helgen.

– Det er ingen grunn til bekymring. Mannen har ikke vært borti noen type kriminalitet tidligere som tilsier at han er farlig, sier fangens forsvarer, advokat Øivind Sterri, til NRK.

