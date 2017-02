176 søker sluttpakke i Rolls-Royce

Fristen for å søke om sluttpakke gikk ut ved midnatt, skriver Sunnmørsposten.

– Nå skal hver søknad vurderes. Det kan for eksempel være noen søkere i bunken som vi svært gjerne ønsker å beholde, opplyser kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk til avisen.Sluttpakketilbudet innebærer tre til sju måneders lønn utenom oppsigelsestiden, avhengig av alder og ansiennitet. Avtalene skal etter planen tre i kraft allerede fra 1. mars. Ifølge Sunnmørsposten får de ansatte også muligheten til å trekke søknadene sine, dersom de ønsker det. Selskapet opplyste før jul at de skal nedbemanne med til sammen 800 ansatte globalt. For få dager siden ble det klart at rundt 200 ansatte i Norge blir rammet.

